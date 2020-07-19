2020-07-19T16:39:48+03:00
Общество

В Крыму будут ловить пьяных водителей

Кампания «Нетрезвый водитель» будет действовать с 24 по 26 июля
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Эти мероприятия призваны пресечь грубые нарушения правил дорожного движения и обеспечить безопасность на дорогах.Эти мероприятия призваны пресечь грубые нарушения правил дорожного движения и обеспечить безопасность на дорогах.
Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДД с 24 по 26 июля проведут в Крыму профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».

- В эти дни будут организованы массовые проверки водителей на состояние опьянения, что позволит своевременно выявить водителей, позволивших себе управлять транспортом в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма.

Эти мероприятия призваны пресечь грубые нарушения правил дорожного движения и обеспечить безопасность на дорогах.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму будут ловить пьяных водителей
Тысячи жителей Симферополя остались без воды из-за аварии
За неделю в Крыму утонули 6 человек
Хроники коронавируса: В Крыму заболели еще 26 человек
Погода в Крыму на 19 июля: сухо и тепло до +32
Лайнер «Князь Владимир» отложил выход в круиз по Черному морю
В Крыму хозяйничает яркий июль: 7 самых красивых фото парка в Партените
Погранслужба Украины: как крымчанам правильно пересекать границу
Евпаторию с Псковом и Великим Новгородом свяжут беспересадочные поезда
В Крыму на горе Аю-Даг заблудились туристы
В Крыму за сутки зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса
В Севастополе на аэродроме нашли авиабомбу и боеприпасы
В Крыму оправдали получившего взятку офицера
Погода в Крыму на 18 июля: переменная облачность и тепло до +30
Под стражу на 2 месяца заключили начальника и замначальника полиции Судака
Где в Алуште с 21 числа отключат воду
По сигналу «тревога» подняты 3000 военнослужащих Черноморского флота
Как выглядят новые электрички «Севастополь - Евпатория»