В Крыму будут ловить пьяных водителей

19 Июль 2020 2020-07-19T16:39:48+03:00

Эти мероприятия призваны пресечь грубые нарушения правил дорожного движения и обеспечить безопасность на дорогах.

Кампания «Нетрезвый водитель» будет действовать с 24 по 26 июля

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Сотрудники ГИБДД с 24 по 26 июля проведут в Крыму профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».

- В эти дни будут организованы массовые проверки водителей на состояние опьянения, что позволит своевременно выявить водителей, позволивших себе управлять транспортом в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма.

Эти мероприятия призваны пресечь грубые нарушения правил дорожного движения и обеспечить безопасность на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU