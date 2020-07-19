В Крыму будут ловить пьяных водителей
Сотрудники ГИБДД с 24 по 26 июля проведут в Крыму профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».
- В эти дни будут организованы массовые проверки водителей на состояние опьянения, что позволит своевременно выявить водителей, позволивших себе управлять транспортом в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма.
Эти мероприятия призваны пресечь грубые нарушения правил дорожного движения и обеспечить безопасность на дорогах.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU