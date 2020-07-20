Погода в Крыму на 20 июля: дожди и тепло до + 30

20 Июль 2020 2020-07-20T06:58:25+03:00

В Симферополе летний дождь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове действует штормовое предупреждение

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20 июля на Крымском полуострове сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, актуально и штормовое предупреждение.

Температура морской воды в Феодосии 23°, Алуште 24°, Ялте 23°, в Севастополе 24°, Евпатории 20° и Черноморском 23°.

- В Симферополе переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный до 10 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

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ИСТОЧНИК KP.RU