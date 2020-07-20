2020-07-20T10:17:20+03:00
Экономика

В понедельник Путин приедет на закладку кораблей в Керчь

Президент России планировал совершить эту поездку на прошлой неделе
Никита ПОЛЬКО
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Владимир Путин приедет в Керчь 20 иля.Владимир Путин приедет в Керчь 20 иля.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Владимир Путин 20 июля планирует принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России в Крыму.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, мероприятие состоится на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.

Отмечается, что оттуда по телемосту президент свяжется с другими отечественными судостроительными комплексами в Северодвинске и Санкт-Петербурге.

Ранее президент должен был провести это мероприятие 16 июля, но закладку кораблей пришлось перенести из-за совещания по бюджету.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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