В понедельник Путин приедет на закладку кораблей в Керчь
Владимир Путин 20 июля планирует принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России в Крыму.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, мероприятие состоится на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.
Отмечается, что оттуда по телемосту президент свяжется с другими отечественными судостроительными комплексами в Северодвинске и Санкт-Петербурге.
Ранее президент должен был провести это мероприятие 16 июля, но закладку кораблей пришлось перенести из-за совещания по бюджету.
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ИСТОЧНИК KP.RU