В понедельник Путин приедет на закладку кораблей в Керчь

20 Июль 2020 2020-07-20T10:17:20+03:00

Президент России планировал совершить эту поездку на прошлой неделе

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Владимир Путин 20 июля планирует принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России в Крыму.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, мероприятие состоится на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.

Отмечается, что оттуда по телемосту президент свяжется с другими отечественными судостроительными комплексами в Северодвинске и Санкт-Петербурге.

Ранее президент должен был провести это мероприятие 16 июля, но закладку кораблей пришлось перенести из-за совещания по бюджету.

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ИСТОЧНИК KP.RU