В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение

20 Июль 2020 2020-07-20T10:16:38+03:00

20 и 21 июля на полуострова местами пройдут сильные дожди с грозами и градом

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В Крыму объявили очередное штормовое предупреждение. На полуострове 20 и 21 июля пройдут ливни с грозами и градом, усилится ветер до 25 метров в секунду

Жителям и гостям полуострова напомнили, что в это время увеличивается риск возникновения ЧС: могут оборваться линии электропередач и связи, рухнуть хлипкие и ветхие рекламные щиты и старые деревья. Возможны проблемы в работе Керченской переправы, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

В ведомстве советуют отложить пока прогулки по городу, походы в лес и горы. Если непогода застала на улице, стоит обходить стороной дорожные знаки, рекламные конструкции, старые деревья и ЛЭП.

Рыболовам рекомендуют не выходить пока в открытое море. А водителям, если шторм застал в дороге, следует переждать его на обочине.

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ИСТОЧНИК KP.RU