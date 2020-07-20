В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение
В Крыму объявили очередное штормовое предупреждение. На полуострове 20 и 21 июля пройдут ливни с грозами и градом, усилится ветер до 25 метров в секунду
Жителям и гостям полуострова напомнили, что в это время увеличивается риск возникновения ЧС: могут оборваться линии электропередач и связи, рухнуть хлипкие и ветхие рекламные щиты и старые деревья. Возможны проблемы в работе Керченской переправы, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
В ведомстве советуют отложить пока прогулки по городу, походы в лес и горы. Если непогода застала на улице, стоит обходить стороной дорожные знаки, рекламные конструкции, старые деревья и ЛЭП.
Рыболовам рекомендуют не выходить пока в открытое море. А водителям, если шторм застал в дороге, следует переждать его на обочине.
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ИСТОЧНИК KP.RU