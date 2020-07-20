2020-07-20T10:17:58+03:00
Общество

В Крыму установили первые автоматы для самостоятельного оформления билетов

В ближайшее время такой системой оборудуют вокзалы Севастополя, Бахчисарая, Джанкоя, Владиславовки, станций Остряково, Элеваторная и Урожайная
Александра Тимощенко
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Воспользоваться автоматом можно уже на ж/д вокзале в Симферополе. Фото: пресс-служба КЖДВоспользоваться автоматом можно уже на ж/д вокзале в Симферополе. Фото: пресс-служба КЖД
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На крымских железнодорожных станциях установили первые автоматы для самостоятельного оформления билетов. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги.

- В ближайшей перспективе планируется оборудовать автоматами самообслуживания вокзалы Севастополя, Бахчисарая, Джанкоя, Владиславовки, станций Остряково, Элеваторная и Урожайная, - отмечают в пресс-службе.

Установка таких автоматов позволит сократить очереди в кассах, а также даст возможность пассажирам приобрести билет в круглосуточном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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