В Крыму установили первые автоматы для самостоятельного оформления билетов
На крымских железнодорожных станциях установили первые автоматы для самостоятельного оформления билетов. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги.
- В ближайшей перспективе планируется оборудовать автоматами самообслуживания вокзалы Севастополя, Бахчисарая, Джанкоя, Владиславовки, станций Остряково, Элеваторная и Урожайная, - отмечают в пресс-службе.
Установка таких автоматов позволит сократить очереди в кассах, а также даст возможность пассажирам приобрести билет в круглосуточном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU