Сохраняем нейтралитет: Белорусская команда КВН отказалась ехать в Крым

20 Июль 2020 2020-07-20T10:38:20+03:00

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Белорусская команда КВН под названием «Дети Тьюринга» отказались ехать в Крым, где будет проходить четвертьфинала Высшей лиги 2020 года.

Команда выложила в соцсетях видео, на котором и обосновала свой отказ.

Первая причина – это коронавирус. В записи члены команды отмечают, что белорцсы уже якобы победили инфекцию внутри страны, а в остальном мире «бушует пандемия, поэтому передвигаться между странами тяжело».

Второй момент, который смутил КВН-щиков, это статус Крыма. Капитан команды сказал, что Белоруссия сохраняет нейтралитет в вопросе принадлежности полуострова, а поэтому попасть в Крым команда может только через территорию Украины, где, опять же, непростая ситуация с коронавирусом. Через Россию ехать в Крым члены команды не хотят, поскольку опасаются, что после этого их не пустят к родственникам на Украине, ведь они попадут в так называемый «черный список».

Также белорусы выделили и третью причину – беспокойство о том, что Белорусский университет нарушит связи с высшими учебными заведениями Украины после поездки в Крым.

При этом команда сообщает, что у них уже есть гарантии возвращения в Высшую лигу КВН в следующем сезоне.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/791224" frameborder="0"></iframe> Участники команды "Дети Тьюринга" пояснили свой отказ от участия в четвертьфинале Высшей лиги КВН.

ИСТОЧНИК KP.RU