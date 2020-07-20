В Крыму за сутки у 14 человек выявили коронавирус
В Крыму за прошедшие сутки зарегистрировано 14 заболевших коронавирусом.
Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, девять из инфицированных выявили при обращении за медпомощью. Один из них прибыл из другого субъекта РФ.
- Четыре человека выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц, - уточнил Сергей Аксенов.
С начала развития пандемии в Крыму зафиксировали 983 случая заражения коронавирусом. 63 из них завезли из-за границы, 105 – из других субъектов РФ и по контакту с ними, 702 случая – при обращении за медпомощью и контакту с лицами, у которых ранее был выявлен коронавирус. 113 заболевших обнаружили при лабораторном скрининге здоровых лиц.
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ИСТОЧНИК KP.RU