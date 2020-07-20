В Симферополе откроют первую спортплощадку для инвалидов

20 Июль 2020 2020-07-20T11:09:47+03:00

На площадке установят спортивно-игровой комплекс, уличные тренажеры, комплекс «Воркаут», скамейки, металлические урны для мусора и информационный стенд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спортивный комплекс будет располагаться в сквере 50-летия СССР

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Для людей с ограниченными возможностями откроют первую спортивную площадку в Симферополе. Она будет находится в сквере 50-летия СССР, сообщает исполняющий обязанности начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров.

Специально, чтобы установить инклюзивную спортивную площадку на территории крымской столицы, было выделено 2,75 миллиона рублей из муниципального бюджета.

- Обустройство спортивной площадки для людей с ограниченными возможностями включает в себя подготовку основания под спортплощадку, укладку паркового бордюра, установку спортивного оборудования, а также укладку травмобезопасного полимерного покрытия из резиновой плитки, - отметил Маляров.

Также на площадке установят спортивно-игровой комплекс, уличные тренажеры, комплекс «Воркаут», скамейки, металлические урны для мусора и информационный стенд.

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ИСТОЧНИК KP.RU