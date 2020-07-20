Где в Крыму обитает каракурт - самый ядовитый паук

20 Июль 2020 2020-07-20T11:15:23+03:00

В Крыму каракурта можно встретить практически везде, кроме ЮБК. Фото: Карадагский заповедник / ВКонтакте

Арахнофобам стоит быть осторожнее во время прогулок возле Кояшского озера

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Арахнофобам на заметку: в Крыму каракурта – самого опасного для человека паука – можно встретить практически везде, кроме ЮБК.

Каракурт – один из видов черных вдов, которые занимают треть земного шара: от Средней Азии до регионов Средиземноморья, от юга Европы до севера Африки плюс некоторые районы Урала и степной Крым.

Вся территория полуострова, кроме ЮБК, - их владения, но где-то их больше, где-то меньше. Так, редки встречи с каракуртом в районе Карадага; равнинное побережье же – район Евпатории, Тараханкута, Присивашье или Керченский полуостров – ими кишит. Ученые Карадагской научной станции имени Вяземского – природного заповедника РАН – в соцсетях отмечают, что самое населенное ими место – район Кояшского озера.

Любимые места гнездования каракуртов – прибрежная растительность на пляже, пустоши, берега рек, овражки и кучи мусора. Определить «дом» паука очень просто: его выдаст хаотичный слой паутины на земле.

От других пауков каракурта отличают длинные ноги и довольно крупные размеры. Так, самка может быть с фалангу пальца. Окрас обычно черный, но на поверхности брюшка могут быть красные пятна с белой окантовкой.

Нейротоксичный яд при попадании в кровь человека вызывает паралич дыхательного центра в продолговатом мозгу.

Но атакует паук только при появлении реальной опасности, успокаивают жителей и гостей полуострова. По большей части человек получает укусы каракурта из-за своей невнимательности в район рук и ног.

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ИСТОЧНИК KP.RU