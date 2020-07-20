В Симферополе вор так отметил удачную кражу, что оставил добычу в парке
Хорошо отметил: в Симферополе правоохранители задержали мужчину, который во время пьянства оставил в парке награбленное.
В полицию обратилась 35-летняя местная жительница: неизвестный днем вынес из дому всю технику. Во время расследования задержали неоднократно судимого симферопольца 42 лет.
Вину свою мужчина признал, но похищенной техники у него не нашли. Оказалось, что горе-воришка решил отметить удачную кражу, сообщает Крымское информационное агентство. И, когда алкоголь ударил в голову, подозреваемый оставил всю добычу в одном из парков города.
За кражу против задержанного возбудили уголовное дело, ему грозит около 6 лет тюрьмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU