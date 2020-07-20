На «Тавриде» в Бахчисарайском районе снова поменяли схему движения

20 Июль 2020 2020-07-20T12:55:00+03:00

В Бахчисарайском районе на Тавриде снова изменили схему движения транспорта. Фото: Григорий Назаров / Facebook

На этот раз изменения коснулись участка от Железнодорожного до границы с Севастополем

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В Бахчисарайском районе на трассе «Таврида» снова изменили схему движения транспорта.

- Мы перепустили движение на левую сторону трассы по росту пикетажа от транспортной развязки Железнодорожное – Тургеневка – Сирень до административной границы Севастополя. Протяженность участка перепуска составила 3,3 км, - сообщил в своем Facebook пресс-секретарь подрядчика Григорий Назаров.

Изменения связаны с ремонтными работами: на этом участке собираются устанавливать барьерное ограждение и бортовой камень, укреплять откосы и обочины. Помимо этого пройдет подготовка к укладке третьего слоя асфальтобетона.

Также в рамках перепуска открыли съезд с «Тавриды» в сторону Ялты через поселки Сирень и Танковое.

Напомним, в сентябре этого года завершат на трассе все строительно-монтажные работы, тогда же от Керчи до Севастополя запустят движение по четырем полосам.

На данный момент трасса готова на 92%, в эксплуатацию ее введут в декабре 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU