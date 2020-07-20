На «Тавриде» в Бахчисарайском районе снова поменяли схему движения
В Бахчисарайском районе на трассе «Таврида» снова изменили схему движения транспорта.
- Мы перепустили движение на левую сторону трассы по росту пикетажа от транспортной развязки Железнодорожное – Тургеневка – Сирень до административной границы Севастополя. Протяженность участка перепуска составила 3,3 км, - сообщил в своем Facebook пресс-секретарь подрядчика Григорий Назаров.
Изменения связаны с ремонтными работами: на этом участке собираются устанавливать барьерное ограждение и бортовой камень, укреплять откосы и обочины. Помимо этого пройдет подготовка к укладке третьего слоя асфальтобетона.
Также в рамках перепуска открыли съезд с «Тавриды» в сторону Ялты через поселки Сирень и Танковое.
Напомним, в сентябре этого года завершат на трассе все строительно-монтажные работы, тогда же от Керчи до Севастополя запустят движение по четырем полосам.
На данный момент трасса готова на 92%, в эксплуатацию ее введут в декабре 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU