Треть Керчи осталась на день без воды
Из-за аварии на водоводе часть Керчи 20 июля осталась без воды. Утром в портовом городе прорвало водовод диаметром 800 миллиметров.
Как сообщили на предприятии «Вода Крыма», без водоснабжения жители пробудут целый день, в связи с чем организовали подвоз воды. Осуществляться он будет по графику.
График подвоза воды. Фото: ГУП РК «Вода Крыма» / ВКонтакте
Напомним, с 21 числа часть Алушты останется без воды из-за аварийных работ. Водоснабжения не будет у жителей 15 улиц и 8 переулков.
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ИСТОЧНИК KP.RU