2020-07-20T13:26:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Семь сотрудников администрации Ялты подхватили коронавирус

Ранее новую инфекцию обнаружили только у одного работника ведомства
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Семь сотрудников администрации Ялты заразились коронавирусом, сообщили в пресс-службу муниципалитета.

По данным ведомства, все зараженные госпитализированы в городскую клиническую больницу №7 в Симферополе.

Чтобы предотвратить распространение заболевания, территориальное отделение Роспотребнадзора проводит ряд профилактических мероприятий.

- Основная часть сотрудников переведена на удаленный режим работы, за возможными контактными лицами установлено медицинское наблюдение, - сообщают в администрации Ялты.

Помимо этого, в Ялте приняли ряд постановлений, которые ограничивают проведение массовых мероприятий, а также личный прием граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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