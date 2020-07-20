Симферополь и Симферопольский район на сутки останутся без воды

20 Июль 2020 2020-07-20T14:02:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Сутки часть жителей Симферополя и Симферопольского района будет сидеть без воды. Все из-за аварии на очистных сооружениях.

Подачу воды ограничат с 9.00 22 июля в 14 селах, в одном поселке и 9 садовых товариществах, сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».

Без воды до 9.00 23 июля также останутся около 12 микрорайонов и 14 улиц Симферополя. Ограничения водоснабжения в следующие два дня с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00 стоит ждать жителям микрорайонов Героев Сталинграда и Красная Горка и улиц 60 лет Октября, Залесской, Аральской, Гавена, 1-й Конной Армии, Дмитрия Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко, Батурина.

С более подробной информацией, где и когда отключат воду в Симферополе и Симферопольском районе, можно узнать по ссылке.

Напомним, в Керчи из-за прорыва водовода треть жителей до конца дня просидит без воды.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU