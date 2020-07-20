Маленькой крымчанке требуется дорогое лечение в Германии

20 Июль 2020 2020-07-20T16:12:09+03:00

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Крымской девочке нужна дорогостоящая операция в Германии. В 11 лет у нее нашли 4 стадию рака.

Ничто не предвещало беды: Лия Сухарева родилась здоровой малышкой. Первые «тревожные звоночки» начались в августе 2014 года, когда девочке было шесть. Неожиданно поднималась и снижалась температура, ребенок жаловался на проблемы с животом.

Обеспокоенные родители обратились в больницу. Малышке сделали УЗИ, где и увидели образование. Врачи развели руками: помочь не можем, летите в Москву. Страшный диагноз поставили уже на материке: нейробластома забрюшинного пространства с поражением костей и костного мозга, 4 стадия. Шансы выжить у девочки были, но составляли всего пять процентов.

Операцию не удалось сделать из-за сложности расположения опухоли, пишет Крымская газета. С октября 2014 года начался длинный период химиотерапии, закончившийся временным улучшением в феврале 2017. Но спустя год семье пришлось вернуться к, казалось бы, уже пройденным этапам.

Обычная химиотерапия на тот момент уже не давала нужного эффекта, врачам пришлось перевести девочку на таблетки. Помогло, но снова ненадолго – в 2019 году опухоль вновь дала о себе знать.

У семьи, по рассказу мамы девочки, появился шанс вылечить ребенка: за здоровье малышки решил взяться немецкий профессор Швайниц. Но за его услуги нужно отдать 3 миллиона рублей. Таких денег у родителей нет, поэтому они будут благодарны за помощь.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

1. РНКБ: 2200 0202 1436 2883

Держатель: Сухарева Елена Геннадьевна.

2. Сбербанк: 4276 3000 2657 8677

Держатель: Коренских Александр Геннадьевич.

QIWI кошелёк: +79781086190

Яндекс. Деньги: 4100 1115 3703 8464

КОНТАКТЫ:

+7 (978) 709-47-41 – Сухарева Елена (мама)

+7 (978) 748-47-60 – Коренских Александр (папа)

Информацию о девочке Лии можно найти и в группе поддержки соцсети «ВКонтакте».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU