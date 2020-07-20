Пляжи Южного берега Крыма съел шторм, отдыхающим тесно
Южный берег Крыма оказался совершенно не готовым к туристическому сезону. Так, на пляжах отдыхающим придется потесниться, чтобы вместиться. А все из-за шторма, съедающего берег.
Но привезти сейчас на пляж щебень с карьера не вариант – нужно время, чтобы морская вода превратила щебень в гальку.
А из-за пандемии все предприятия, предоставляющие щебень, были закрыты, сообщил глава Комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».
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ИСТОЧНИК KP.RU