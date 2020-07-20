Пляжи Южного берега Крыма съел шторм, отдыхающим тесно

20 Июль 2020 2020-07-20T16:11:03+03:00

Заполнять пустоты щебнем с карьера не вариант. Фото: Анна КИРИЕНКО

Заполнять пустоты щебнем с карьера не вариант

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Южный берег Крыма оказался совершенно не готовым к туристическому сезону. Так, на пляжах отдыхающим придется потесниться, чтобы вместиться. А все из-за шторма, съедающего берег.

Но привезти сейчас на пляж щебень с карьера не вариант – нужно время, чтобы морская вода превратила щебень в гальку.

А из-за пандемии все предприятия, предоставляющие щебень, были закрыты, сообщил глава Комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

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ИСТОЧНИК KP.RU