2020-07-20T16:11:03+03:00
Общество

Пляжи Южного берега Крыма съел шторм, отдыхающим тесно

Заполнять пустоты щебнем с карьера не вариант
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Заполнять пустоты щебнем с карьера не вариант.Заполнять пустоты щебнем с карьера не вариант.Фото: Анна КИРИЕНКО
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Южный берег Крыма оказался совершенно не готовым к туристическому сезону. Так, на пляжах отдыхающим придется потесниться, чтобы вместиться. А все из-за шторма, съедающего берег.

Но привезти сейчас на пляж щебень с карьера не вариант – нужно время, чтобы морская вода превратила щебень в гальку.

А из-за пандемии все предприятия, предоставляющие щебень, были закрыты, сообщил глава Комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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