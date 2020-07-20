В Симферополе и Севастополе 21 июля частично отключат электричество
21 июля в некоторых районах Симферополя и Севастополя на время исчезнет свет. Электричество отключают на время из-за ремонта оборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Хмельницкого, 11,11/6,13/3,16,18/5;
ул. Генерала Попова, 5, 7;
бульв. Франко, 6, 6а, 19;
ул. Шполянская, 1
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 13.00
ул. Л. Бобковой, 1/22;
ПК ДСК «Феникс»
с 8.00 до 16.00 часов
ул. Коммунистическая, 15-А, 17-51;
ул. Сафронова, 6-38, 13-59;
ул. Симферопольская, 2, 15
с 9.00 до 17.00
с. Орлиное: ул. Высоцкого, 2, 6-10, 14, 20, 24, 1-29; ул. Гаспринского Исмаила, 2, 6-10, 14; ул. Тенистая, 41-а, 33-35, 43-51, 55, 59; ул. Молодежная, 26-А; ул. Амет-Хана Султана, 2-34, 1-27
с 7.30 до 16.00
ул. Киевская, 58-72(чет), 73/2,75-83(нечет); ул. Ивана Голубца, 114-А,102-116(чет), 85-97(нечет);
ул. Авдеева, 98, ул. Адмирала Азарова 94, 99;
ул. Ленинградская, 24;
ул. Матюшенко 9;
ул. Революции 1905 года, 80-92(чет), 79-97(нечет);
ул. Сафронова, 54-Б,54-66(чет), 75-87 (нечет);
ул. Черноморская, 34-А,36-50(чет), 15-33(нечет),37-41(нечет);
ул. Галины Петровой 36
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ИСТОЧНИК KP.RU