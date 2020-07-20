В Крыму легковушка Lada Granta чуть не попала под трактор

20 Июль 2020 2020-07-20T16:47:01+03:00

Водителя 36 лет с различными травмами отправили в больницу Нижнегорска

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В районе села Семенное иномарка врезалась в прицеп трактора. Водитель легковушки выжил, но получил множество травм.

Сообщение в службу спасения поступило вечером 19 июля: на дороге Нижнегорский – Акимовка 36-летний мужчина за рулем Lada Granta из-за несоблюдения ПДД чуть не оказался под прицепом впереди едущего трактора МТЗ-30.

Спасателям пришлось проводить деблокацию пострадавшего водителя. Со множеством травм его отправили в Нижнегорскую районную больницу, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU