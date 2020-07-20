Шесть человек застряли на колесе обозрения в Алуште

20 Июль 2020 2020-07-20T17:17:47+03:00

Спасатели вручную прокрутили маховики двигателей и опустили кабинки аттракциона с людьми. Фото: пресс-служба МЧС РК

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Шесть человек застряли на колесе обозрения во время внезапного отключения электроэнергии в Алуште.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, в курортном городе на улице Ленина из-за аварийного отключения электроэнергии остановился аттракцион, в двух кабинках которого находилось четверо взрослых и два ребенка.

Специалисты «КРЫМ-СПАС», используя специальную лестницу и альпинистское снаряжение, поднялись к мотору аттракциона и вручную прокрутили маховики двигателей, опустив кабинки аттракциона к посадочной площадке.

- В медицинской помощи пострадавшие не нуждались, - отметил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

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ИСТОЧНИК KP.RU