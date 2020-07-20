Аксенов оценил участие Путина в закладке кораблей для ВМФ в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов озвучил итоги визита президента России Владимира Путина в Керчь, где на судостроительном заводе «Залив» состоялась закладка двух кораблей для ВМФ России.
- Сегодня наш президент принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей на керченском судостроительном заводе «Залив». Одновременно в режиме видеоконференции состоялась закладка двух атомных подводных крейсеров и двух фрегатов на верфях Северодвинска и Санкт-Петербурга, - сообщил Аксенов и добавил, что событие это очень важное и символичное.
Судостроительным предприятиям Крыма, отметил глава, будут помогать развиваться. Так, государство субсидирует 30% стоимости судов для заказчиков, которые будут создавать их на крымских верфях.
Аксенов подчеркнул, что к 2027 году в составе ВМФ России будет не менее 70% современных кораблей.
- Уверен, что крымские предприятия ОПК примут самое активное участие в работе по переоснащению и модернизации флота, - подытожил глава региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU