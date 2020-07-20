В Академию футбола Крыма 19 июля приехала последняя группа новобранцев

20 Июль 2020 2020-07-20T17:52:03+03:00

В гостиничных номерах разместились 50 мальчиков 11 и 12 лет

Изменить размер текста: A A

Свои двери для юных футболистов открыла Академия футбола. 19 июля в гостинице разместилась последняя группа новобранцев – 50 мальчишек одиннадцати и двенадцати лет.

Тренировки воспитанников академии начнутся в ближайшие дни. Хотя уже по первым дням работы стало ясно, что вновь прибывшим ребятам 2004-2007 годов рождения нужно вернуть прежнее функциональное состояние.

Как сообщили в пресс-службе Крымского футбольного союза, не все ребята были готовы к требующемуся темпу занятий. Зато к этому был готов тренерский состав Академии.

В режим будничной работы Академия футбола Крыма вступает постепенно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU