В Севастополе наглость пьяного водителя привела к массовой драке

20 Июль 2020 2020-07-20T18:26:41+03:00

Нетрезвого нахала с пляжа выгнали отдыхающие, тот вернулся мстить

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В соцсетях набирает популярность ролик массовой драки в Севастополе. Его история началась с наглости пьяного водителя внедорожника: ему захотелось прямо на машине подъехать к кромке воды, сообщает ForPost.

Потасовка произошла вечером 18 июля около базы отдыха «Звездный берег» Орловки. По словам автора видео, нетрезвый мужчина погнал машину по пешеходной зоне берега, чуть не загнав под колеса взрослых и детей.

Над пляжем пронеслась волна возмущения, и, объединившись, отдыхающие выгнали нахала. Тот же, не пережив позора, к месту конфликта вернулся своими ногами мстить.

Диалог постепенно перерос в драку, в которую включились даже женщины. Мир на пляж принесли сотрудники полиции, оперативно прибывшие к месту потасовки.

Кто же в итоге был прав – установят во время проверки всех обстоятельств. Серьезных жертв ни одна из сторон не понесла.

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ИСТОЧНИК KP.RU