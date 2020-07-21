2020-07-21T09:08:21+03:00
Общество

Количество безработных в Крыму за июнь увеличилось на 30%

Общий уровень безработицы в регионе составил 4%
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Общий уровень безработицы в регионе составил 4%.Общий уровень безработицы в регионе составил 4%.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Крыму количество безработных в июне выросло на 34,8 тысячи человек по сравнению с маем. В процентном соотношении это почти 30%.

Как сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю, в июне этого года общий уровень безработицы повысился и составил около 4% от числа рабочей силы.

В то же время на конец июня потребность работодателей в сотрудниках увеличилась почти на 11% - 17,2 тысячи человек, из которых 9,1 тысяча – по рабочим специальностям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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