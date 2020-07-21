Количество безработных в Крыму за июнь увеличилось на 30%
В Крыму количество безработных в июне выросло на 34,8 тысячи человек по сравнению с маем. В процентном соотношении это почти 30%.
Как сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю, в июне этого года общий уровень безработицы повысился и составил около 4% от числа рабочей силы.
В то же время на конец июня потребность работодателей в сотрудниках увеличилась почти на 11% - 17,2 тысячи человек, из которых 9,1 тысяча – по рабочим специальностям.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU