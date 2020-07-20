«Врага» громили с неба, воздуха и земли: Появилось видео масштабных учений в Крыму

20 Июль 2020 2020-07-20T22:07:18+03:00

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На Крымском полуострове прошли серьезные учения, эпицентром которых стал полигон «Опук». Появилось видео Минобороны, где показано как морпехи десантируются на побережье. Свой вклад в разгром «врага» внесли корабли Черноморского флота: боевые расчеты фрегатов «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», которые произвели в недругов электронные пуски ракетным комплексом «Калибр-НК». Свой вклад в отработку боевых задач внесла военная авиация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/791575" frameborder="0"></iframe> Морпехи российского Черноморского флота в рамках внезапной проверки десантируются на крымское побережье.A морская авиация отрабатывает уничтожение целей во взаимодействии с фрегатами

Напоминаем, что внезапную проверку инициировал Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ. Сигнал «тревога» прозвучал для войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов.

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ИСТОЧНИК KP.RU