2020-07-20T22:07:18+03:00
Общество

«Врага» громили с неба, воздуха и земли: Появилось видео масштабных учений в Крыму

На полигоне «Опук» показали боевые навыки военнослужащие ЧФ [видео]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба ЧФФото: пресс-служба ЧФ
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На Крымском полуострове прошли серьезные учения, эпицентром которых стал полигон «Опук». Появилось видео Минобороны, где показано как морпехи десантируются на побережье. Свой вклад в разгром «врага» внесли корабли Черноморского флота: боевые расчеты фрегатов «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», которые произвели в недругов электронные пуски ракетным комплексом «Калибр-НК». Свой вклад в отработку боевых задач внесла военная авиация.

Морпехи российского Черноморского флота в рамках внезапной проверки десантируются на крымское побережье.A морская авиация отрабатывает уничтожение целей во взаимодействии с фрегатами

Напоминаем, что внезапную проверку инициировал Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ. Сигнал «тревога» прозвучал для войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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