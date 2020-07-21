Золотой туалет и массажные кресла: ведущая «Дом-2» Ксения Бородина поразилась стоимости перелета Симферополь-Москва
Цены билетов в бизнес-класс на рейс Симферополь-Москва компании «Аэрофлот» несказанно поразили российскую телеведущую Ксению Бородину. Как она рассказала в соцсетях, стоимость билетов на 6 человек, двое из которых дети, составила 797 тысяч 966 рублей.
Такую цену, по словам Бородиной, могут оправдать золотой туалет, массажные кресла и стюарды, всю дорогу машущие опахалом.
Ксения Бородина удивлена стоимостью двухчасового перелета из Симферополя в Москву. Фото: Ксения Бородина / Instagram
Как сообщает Крымское информационное агентство, свободных билетов на нужную телеведущей дату достаточно. Так, за билет в эконом-классе можно отдать от 7,2 тысячи рублей, в бизнес-классе – от 17,7 тысячи.
На этом же рейсе «Аэрофлота» цена билета в бизнес-классе действительно составляет 140,2 тысячи рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU