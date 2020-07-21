Погода в Крыму на 21 июля: дожди и тепло до +31

21 Июль 2020 2020-07-21T06:57:22+03:00

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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21 июля на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.

Температура морской воды в Феодосии 24°, Алуште 24°, Ялте 24°, в районе Карадага 23°, в Севастополе 24°, Евпатории 21° и Черноморском 21°.

- В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, утром местами сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 м/с. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем до + 31°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер северо-западный до 9-14 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременные дожди, временами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

В Керчи переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

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ИСТОЧНИК KP.RU