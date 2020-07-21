2020-07-21T06:57:22+03:00
Общество

Погода в Крыму на 21 июля: дожди и тепло до +31

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
На Южном берегу Крыма переменная облачность.На Южном берегу Крыма переменная облачность.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Изменить размер текста:

21 июля на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.

Температура морской воды в Феодосии 24°, Алуште 24°, Ялте 24°, в районе Карадага 23°, в Севастополе 24°, Евпатории 21° и Черноморском 21°.

- В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, утром местами сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 м/с. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем до + 31°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер северо-западный до 9-14 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременные дожди, временами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

В Керчи переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Крыму на 21 июля: дожди и тепло до +31
«Врага» громили с неба, воздуха и на земле: Появилось видео масштабных учений в Крыму
«Мы делили апельсин»: Эвелина Бледанс побаловала крымского жирафа
В Севастополе наглость пьяного водителя привела к массовой драке
В Академию футбола Крыма 19 июля приехала последняя группа новобранцев
Аксенов оценил участие Путина в закладке кораблей для ВМФ в Керчи
Шесть человек застряли на колесе обозрения в Алуште
В Симферополе и Севастополе 21 июля частично отключат электричество
В Крыму легковушка Lada Granta чуть не попала под трактор
Пляжи Южного берега Крыма съел шторм, отдыхающим тесно
Маленькой крымчанке требуется дорогое лечение в Германии
Симферополь и Симферопольский район на сутки останутся без воды
Семь сотрудников администрации Ялты подхватили коронавирус
Треть Керчи осталась на день без воды
На «Тавриде» в Бахчисарайском районе снова поменяли схему движения
В Симферополе вор так отметил удачную кражу, что оставил добычу в парке
Где в Крыму обитает каракурт - самый ядовитый паук
В Симферополе откроют первую спортплощадку для инвалидов
В Крыму за сутки у 14 человек выявили коронавирус
Сохраняем нейтралитет: Белорусская команда КВН отказалась ехать в Крым
В Крыму установили первые автоматы для самостоятельного оформления билетов
В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение