На сутки без воды останутся Симферополь и Симферопольский район

21 Июль 2020 2020-07-21T10:20:02+03:00

Водоснабжение в Симферополе и Симферопольском районе будет отсутствовать сутки. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Водоснабжение будет отсутствовать с 9.00 22 июля до 9.00 23 июля

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Без водоснабжения на сутки останется часть Симферополя и Симферопольского района. Все из-за аварийно-производственных работ на очистных сооружениях.

Воду отключат с 9.00 22 июля в 14 селах, одном поселке и 9 садовых товариществах, сообщили в пресс-службе «Вода Крыма».

Воды не будет до 9.00 23 июля в 12 микрорайонах и на 14 улицах крымской столицы. Временное отсутствие водоснабжение в следующие два дня с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00 ожидает жителей микрорайонов Героев Сталинграда и Красная Горка, а также улиц 60 лет Октября, Залесской, Аральской, Гавена, 1-й Конной Армии, Дмитрия Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко, Батурина.

Подробную информацию, где и когда не будет водоснабжения в Симферополе и Симферопольском районе, можно узнать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU