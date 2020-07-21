За сутки в Крыму выявили 11 случаев заражения коронавирусом

21 Июль 2020 2020-07-21T10:40:26+03:00

Пять из них обратились за медпомощью самостоятельно

Изменить размер текста: A A

В Крыму за 20 июня зарегистрировали 11 случаев заражения коронавирусом. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, пять из них выявили при обращении за медицинской помощью, в том числе - один прибыл из другого субъекта РФ.

- Два заболевших выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Три – при скрининге здоровых лиц. Один – завозной из-за рубежа.

Всего с нарастающим итогом в Крыму зарегистрировано 994 случая новой коронавирусной инфекции. 64 из них - завозные из-за границы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU