2020-07-21T10:40:26+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Крыму выявили 11 случаев заражения коронавирусом

Пять из них обратились за медпомощью самостоятельно
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Иван МакеевФото: Иван Макеев
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В Крыму за 20 июня зарегистрировали 11 случаев заражения коронавирусом. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, пять из них выявили при обращении за медицинской помощью, в том числе - один прибыл из другого субъекта РФ.

- Два заболевших выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Три – при скрининге здоровых лиц. Один – завозной из-за рубежа.

Всего с нарастающим итогом в Крыму зарегистрировано 994 случая новой коронавирусной инфекции. 64 из них - завозные из-за границы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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