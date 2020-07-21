Господдержку по производству молока в Крыму увеличили в три раза
Власти Крыма увеличат господдержку на производство собственного молока в молочном животноводстве в три раза. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.
- На поддержку собственного производства молока, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в 2020 году направлено 200,9 миллиона рублей. В прошлом году эта цифра составляла 65 млн рублей. Сегодня уже освоено больше половины выделенных средств, - прокомментировал Андрей Рюмшин.
Кроме этого, по словам министра, объемы производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах позволяют республике всегда занимать лидирующие позиции по среднесуточным надоям молока в Южном Федеральном округе. Крым занимает стабильно второе место, а также входят в десятку лучших по стране.
В целом по России мера господдержки в этом году увеличена в полтора раза.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU