Господдержку по производству молока в Крыму увеличили в три раза

21 Июль 2020 2020-07-21T10:56:48+03:00

В этом году на это выделено больше 200 миллионов рублей

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Власти Крыма увеличат господдержку на производство собственного молока в молочном животноводстве в три раза. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

- На поддержку собственного производства молока, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в 2020 году направлено 200,9 миллиона рублей. В прошлом году эта цифра составляла 65 млн рублей. Сегодня уже освоено больше половины выделенных средств, - прокомментировал Андрей Рюмшин.

Кроме этого, по словам министра, объемы производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах позволяют республике всегда занимать лидирующие позиции по среднесуточным надоям молока в Южном Федеральном округе. Крым занимает стабильно второе место, а также входят в десятку лучших по стране.

В целом по России мера господдержки в этом году увеличена в полтора раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU