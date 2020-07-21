Крымчанина спасли от ампутации ноги хирурги медцентра Святителя Луки
Крымские хирурги клинического многопрофильного центра Святителя Луки вылечили ногу пациента, которую изначально хотели ампутировать. Сейчас нога полностью восстановилась, мужчина снова может ходить.
Ампутировать ногу решили врачи больницы в Красноперекопске, где изначально мужчина проходил лечение. Когда больному стало хуже, его отправили в Симферополь на операцию.
Но терять конечность пациент не хотел, поэтому по своей инициативе обратился в другую клинику. Там его обследовали и нашли тромб в одном из кровеносных сосудов ноги. Конечность решили попробовать сохранить.
- По жизненным показаниям мы провели тромбэндартерэктомию из подвздошно-бедренно-подколенной артерии, протезирование бедренной артерии ПТФЭ-протезом с редрессацией устья глубокой бедренной артерии, - рассказал профессор медцентра и руководитель операции Вячеслав Михайличенко, слова которого приводит пресс-службе КФУ имени Вернадского.
Операция прошла успешно, сейчас пациент чувствует себя хорошо. Боли в ноге исчезли, мужчина спокойно может передвигаться. Прогнозы врачей благоприятны.
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ИСТОЧНИК KP.RU