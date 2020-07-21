Крымчанина спасли от ампутации ноги хирурги медцентра Святителя Луки

21 Июль 2020 2020-07-21T11:04:50+03:00

Операция прошла успешно, сейчас пациент чувствует себя хорошо. Фото: пресс-служба КФУ им. Вернадского.

Операция прошла успешно, пациент снова может ходить

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Крымские хирурги клинического многопрофильного центра Святителя Луки вылечили ногу пациента, которую изначально хотели ампутировать. Сейчас нога полностью восстановилась, мужчина снова может ходить.

Ампутировать ногу решили врачи больницы в Красноперекопске, где изначально мужчина проходил лечение. Когда больному стало хуже, его отправили в Симферополь на операцию.

Но терять конечность пациент не хотел, поэтому по своей инициативе обратился в другую клинику. Там его обследовали и нашли тромб в одном из кровеносных сосудов ноги. Конечность решили попробовать сохранить.

- По жизненным показаниям мы провели тромбэндартерэктомию из подвздошно-бедренно-подколенной артерии, протезирование бедренной артерии ПТФЭ-протезом с редрессацией устья глубокой бедренной артерии, - рассказал профессор медцентра и руководитель операции Вячеслав Михайличенко, слова которого приводит пресс-службе КФУ имени Вернадского.

Операция прошла успешно, сейчас пациент чувствует себя хорошо. Боли в ноге исчезли, мужчина спокойно может передвигаться. Прогнозы врачей благоприятны.

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ИСТОЧНИК KP.RU