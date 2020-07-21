Новая книжная ярмарка в Симферополе откроется уже на выходных

21 Июль 2020 2020-07-21T11:33:36+03:00

Книжная ярмарка теперь будет находится ул. Киевской в районе дома №114 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На предстоящих выходных в Симферополе откроется новая книжная ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Открытие планируется на 25-е июля, но пока что это не точно, - рассказали в пресс-службе. - На месте уже все оборудовано: сделаны торговые места для предпринимателей, завершаются мелкие работы, поэтому, скорее всего, на предстоящих выходных уже состоится открытие, - сообщили КП-Крым в пресс-службе администрации.

Книжная ярмарка теперь будет находится ул. Киевской в районе дома №114.

Как планировалось ранее, новая ярмарка должна была находиться в сквере около кинотеатра «Космос», но по решению администрации, новое размещение стало более удобным для ее размещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU