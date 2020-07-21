Из Черного в Мертвое: море у Крыма стало чересчур соленым

21 Июль 2020 2020-07-21T12:14:03+03:00

Ученые говорят, что это плохо отразится на экосистеме

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У берегов Крыма ученые все чаще замечают новых морских обитателей, несвойственных для вод Черного моря. Специалисты связывают это с повышением солености, сообщает ForPost.

Так, в районе Карадагского природного заповедника поселился атлантический землерой. Для этих гермафродитных рыбок привычной средой обитания были акватории Болгарии, Румынии, Турции и Кавказа – там, где вода в два раза соленее Черного моря.

Ученые считают, что причина столь странного переселения – глобальное потепление и повышение количества соли.

- К появлению новых рыб приводит увеличение температуры воды или колебания солености, - подчеркивает научный сотрудник заповедника, кандидат биологических наук Владимир Мальцев.

Уникальность Черного моря – его пресность, но в наше время оно постепенно солонеет. Почему так происходит – понятно: виной тому человек и его деятельность. Воду опресняют для сельскохозяйственных и коммунальных нужд, перехватывают стоки рек Крыма. До моря пресная вода практически не доходит в том количестве, в каком доходила раньше.

И засоленность Черного моря для экосистемы и биоразнообразия – больше негативный фактор, чем позитивный.

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ИСТОЧНИК KP.RU