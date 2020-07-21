2020-07-21T12:12:05+03:00
Происшествия

Пограничники поймали вора из Севастополя, который хотел бежать на Украину

Мужчину обнаружили в пункте пропуска «Армянск»
Александра Тимощенко
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Мужчине предусмотрен срок до трех месяцевМужчине предусмотрен срок до трех месяцевФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Крымские пограничники совместно с правоохранительными органами задержали на границе с Украиной мужчину, который находился в федеральном розыске.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ России по РК, беглец был найден в пункте пропуска «Армянск» среди общего пассажиропотока.

48-летний житель Севастополя был объявлен в розыск за незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего. В настоящее время севастополец передан инициаторам розыска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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