Пограничники поймали вора из Севастополя, который хотел бежать на Украину

21 Июль 2020 2020-07-21T12:12:05+03:00

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Крымские пограничники совместно с правоохранительными органами задержали на границе с Украиной мужчину, который находился в федеральном розыске.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ России по РК, беглец был найден в пункте пропуска «Армянск» среди общего пассажиропотока.

48-летний житель Севастополя был объявлен в розыск за незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего. В настоящее время севастополец передан инициаторам розыска.

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ИСТОЧНИК KP.RU