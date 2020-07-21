2020-07-21T13:00:11+03:00
Происшествия

Отчим и его пасынок пойдут под суд за насилие над маленьким ребенком

Семь лет десятилетняя девочка подвергалась истязательствам
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Единственные, кто поверил и помог ребенку, были крестный и тетя.Единственные, кто поверил и помог ребенку, были крестный и тетя.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Житель Крыма и его 15-летний пасынок пойдут под суд за изнасилование и сексуальное надругательство над 10-летней родственницей.

Отчим и старший брат около 7 лет запугивали и склоняли ребенка к половым актам. Девочка пыталась рассказать все матери, но женщина во время допроса утверждала обратное.

Единственные, кто поверил и помог ребенку, были крестный и тетя, к которым пострадавшая приехала погостить.

Сейчас насильников заключили под стражу, пострадавшая же – все еще у родственников.

Еще двоих детей – мальчиков 8 и 12 лет – отправили в реабилитационный центр, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму.

Под суд могут пойти должностные лица соцслужбы, которые из-за своей халатности допустили насилие над девочкой. Семья уже состояла на учете в Советском районном центре соцслужб для семьи, детей и молодежи, но в скором времени перестала там числиться.

В июле этого года семья была в социально-опасном положении: в доме – полнейшая антисанитария, а мать и отчим – безработные и периодически пьяные. Но сотрудники социального центра на это закрыли глаза, что и повлекло за собой череду сексуальных надругательств над девочкой.

Расследование уголовного дела на данный момент продолжается.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночной ливень в Бахчисарае затопил дороги и подтопил дома
Школьная ярмарка в Симферополе заработает 31 июля
На вручении дипломов выпускников КФУ поздравил Сергей Аксенов
Отчим и его пасынок пойдут под суд за насилие над маленьким ребенком
Пограничники поймали вора из Севастополя, который хотел бежать на Украину
Из Черного в Мертвое: море у Крыма стало чересчур соленым
Новая книжная ярмарка в Симферополе откроется уже на выходных
Крымчанина спасли от ампутации ноги хирурги медцентра Святителя Луки
Господдержку по производству молока в Крыму увеличили в три раза
За сутки в Крыму выявили 11 случаев заражения коронавирусом
На сутки без воды останутся Симферополь и Симферопольский район
Золотой туалет и массажные кресла: ведущая «Дом-2» Ксения Бородина поразилась стоимости перелета Симферополь-Москва
Количество безработных в Крыму за июнь увеличилось на 30%
Севастополь, Феодосия и Керчь вошли в топ-5 городов популярных для отдыха на День ВМФ
Погода в Крыму на 21 июля: дожди и тепло до +31
«Врага» громили с неба, моря и на земле: Появилось видео масштабных учений в Крыму