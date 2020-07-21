Отчим и его пасынок пойдут под суд за насилие над маленьким ребенком

21 Июль 2020 2020-07-21T13:00:11+03:00

Единственные, кто поверил и помог ребенку, были крестный и тетя. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Житель Крыма и его 15-летний пасынок пойдут под суд за изнасилование и сексуальное надругательство над 10-летней родственницей.

Отчим и старший брат около 7 лет запугивали и склоняли ребенка к половым актам. Девочка пыталась рассказать все матери, но женщина во время допроса утверждала обратное.

Единственные, кто поверил и помог ребенку, были крестный и тетя, к которым пострадавшая приехала погостить.

Сейчас насильников заключили под стражу, пострадавшая же – все еще у родственников.

Еще двоих детей – мальчиков 8 и 12 лет – отправили в реабилитационный центр, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму.

Под суд могут пойти должностные лица соцслужбы, которые из-за своей халатности допустили насилие над девочкой. Семья уже состояла на учете в Советском районном центре соцслужб для семьи, детей и молодежи, но в скором времени перестала там числиться.

В июле этого года семья была в социально-опасном положении: в доме – полнейшая антисанитария, а мать и отчим – безработные и периодически пьяные. Но сотрудники социального центра на это закрыли глаза, что и повлекло за собой череду сексуальных надругательств над девочкой.

Расследование уголовного дела на данный момент продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU