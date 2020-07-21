На вручении дипломов выпускников КФУ поздравил Сергей Аксенов

На выпускной вечер в КФУ приехал поздравить молодежь глава региона Сергей Аксенов. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

На вручение дипломов в Крымский федеральный университет имени Вернадского приехал глава региона Сергей Аксенов. Он поздравил выпускников и подчеркнул, что считает их самыми ответственными и доверил бы им работу.

Также Аксенов заметил, что учеба на университете не заканчивается – новыми знаниями голову нужно наполнять каждый день.

- Не стоит стесняться своего незнания, поскольку упорный труд и работа смогут компенсировать определенные недостатки тем, кто отстает, и позволят расти над собой тем, кто уже достиг результатов, - утверждает глава региона в соцсетях.

Выпускникам он пожелал быть целеустремленными и настойчивыми, целей своих не бросать, а упорным трудом достигать их.

- Целеустремленность и настойчивость помогут реализовать себя и достичь намеченных высот! – отметил Сергей Аксенов.

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