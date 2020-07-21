Школьная ярмарка в Симферополе заработает 31 июля

21 Июль 2020 2020-07-21T13:52:39+03:00

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В сквере имени Тренева 31 июля откроется ежегодная школьная ярмарка. Продлится она до 3 сентября этого года.

- В ассортименте будут представлены товары в первую очередь отечественного производства по доступным для потребителей ценам: одежда и обувь для школьников, письменные и канцелярские товары, а также учебная литература, - рассказал начальника управления торговли и бытового обслуживания населения Олег Симонов, слова которого приводит пресс-служба администрации Симферополя.

Для удобства жителей и гостей крымской столицы сделали максимально удобный график: школьный базар будет работать с 8.00 до 17.00.

Напомним, в этом году минтруда и соцзащиты упростило процедуру выплат многодетным семьям за школьную форму. Так, система сейчас не требует справок о доходе семьи и документов о затратах. С 1 августа начнется прием заявлений. Сумма компенсации составит около 3 тысяч 318 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU