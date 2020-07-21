2020-07-21T13:52:39+03:00
Общество

Школьная ярмарка в Симферополе заработает 31 июля

Для удобства посетителей сделали комфортный график работы базара
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Для удобства покупателей сделали максимально удобный график работы ярмарки.Для удобства покупателей сделали максимально удобный график работы ярмарки.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В сквере имени Тренева 31 июля откроется ежегодная школьная ярмарка. Продлится она до 3 сентября этого года.

- В ассортименте будут представлены товары в первую очередь отечественного производства по доступным для потребителей ценам: одежда и обувь для школьников, письменные и канцелярские товары, а также учебная литература, - рассказал начальника управления торговли и бытового обслуживания населения Олег Симонов, слова которого приводит пресс-служба администрации Симферополя.

Для удобства жителей и гостей крымской столицы сделали максимально удобный график: школьный базар будет работать с 8.00 до 17.00.

Напомним, в этом году минтруда и соцзащиты упростило процедуру выплат многодетным семьям за школьную форму. Так, система сейчас не требует справок о доходе семьи и документов о затратах. С 1 августа начнется прием заявлений. Сумма компенсации составит около 3 тысяч 318 рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночной ливень в Бахчисарае затопил дороги и подтопил дома
Школьная ярмарка в Симферополе заработает 31 июля
На вручении дипломов выпускников КФУ поздравил Сергей Аксенов
Отчим и его пасынок пойдут под суд за насилие над маленьким ребенком
Пограничники поймали вора из Севастополя, который хотел бежать на Украину
Из Черного в Мертвое: море у Крыма стало чересчур соленым
Новая книжная ярмарка в Симферополе откроется уже на выходных
Крымчанина спасли от ампутации ноги хирурги медцентра Святителя Луки
Господдержку по производству молока в Крыму увеличили в три раза
За сутки в Крыму выявили 11 случаев заражения коронавирусом
На сутки без воды останутся Симферополь и Симферопольский район
Золотой туалет и массажные кресла: ведущая «Дом-2» Ксения Бородина поразилась стоимости перелета Симферополь-Москва
Количество безработных в Крыму за июнь увеличилось на 30%
Севастополь, Феодосия и Керчь вошли в топ-5 городов популярных для отдыха на День ВМФ
Погода в Крыму на 21 июля: дожди и тепло до +31
«Врага» громили с неба, моря и на земле: Появилось видео масштабных учений в Крыму