Ночной ливень в Бахчисарае затопил дороги и подтопил дома
Власти города разбираются с последствиями стихии
На частичное подтопление частных домов жалуются жители в районе улицы Речная. Фото: официальный сайт администрации Бахчисарая.
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Ночной ливень, прошедший на полуострове, затопил половину Бахчисарая. На второй половине города стихия размыла дороги.
Так, на частичное подтопление частных домов жалуются жители в районе улицы Речная. Все проблемы уже решают, на помощь даже направили технику Симферополя, сообщили в пресс-службе администрации города.
Власти города обещают к вечеру разобраться со всеми подтоплениями и другими последствиями стихии.
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ИСТОЧНИК KP.RU