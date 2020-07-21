2020-07-21T14:09:19+03:00
Происшествия

Ночной ливень в Бахчисарае затопил дороги и подтопил дома

Власти города разбираются с последствиями стихии
Анастасия ГОНЧАРОВА
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На частичное подтопление частных домов жалуются жители в районе улицы Речная. Фото: официальный сайт администрации Бахчисарая.На частичное подтопление частных домов жалуются жители в районе улицы Речная. Фото: официальный сайт администрации Бахчисарая.
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Ночной ливень, прошедший на полуострове, затопил половину Бахчисарая. На второй половине города стихия размыла дороги.

Так, на частичное подтопление частных домов жалуются жители в районе улицы Речная. Все проблемы уже решают, на помощь даже направили технику Симферополя, сообщили в пресс-службе администрации города.

Власти города обещают к вечеру разобраться со всеми подтоплениями и другими последствиями стихии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Ночной ливень в Бахчисарае затопил дороги и подтопил дома
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