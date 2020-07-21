2020-07-21T14:55:55+03:00
Общество

Инспектор ГИБДД из Сак отпускал пьяных водителей за крупные взятки

Теперь сотруднику МВД грозит тюремный срок
Александра Тимощенко
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БЫвший инспектор неоднократно брал взятки у водителейБЫвший инспектор неоднократно брал взятки у водителейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Бывший инспектор ГИБДД по городу Саки обвиняется в получении взятки в размере 300 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Главного Следуправления СК РФ по Крыму, инспектор обвиняется в нескольких эпизодах получения через посредника взятки за бездействие в пользу взяткодателя.

Также следователи установили, что с января 2015 по декабрь 2016 года действующий на тот момент инспектор отделения ГИБДД МО МВД России «Сакский» получал взятки за то, что не привлекал к ответственности водителей, находившихся за рулем в нетрезвом виде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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