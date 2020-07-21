За 6 млрд рублей Аксенов обещал решить проблему мусора в Крыму

21 Июль 2020 2020-07-21T15:54:07+03:00

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Шесть миллиардов рублей инвестиций будет вложено в строительство трех экотехнопарков и семи мусороперегрузочных станций на территории Крыма.

Все это станет возможным благодаря региональному проекту «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами».

- Предварительно, к 2024 году в этот проект инвесторами будет вложено порядка 6 миллиардов рублей, - сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Экотехнопарки расположатся в Сакском районе, в селе Тургенево Белогорского района, а также в Ленинском районе Крыма.

- Реализация проекта позволит сократить количество мусора, который на данный момент захоранивается, с 1 миллиона до 300 тысяч тонн. Все остальное будет утилизироваться и обрабатываться, - отметил Аксенов.

Глава региона подчеркнул, что вокруг полигонов будут созданы охранные зоны, чтобы избежать загрязнения окружающей территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU