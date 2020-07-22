Погода в Крыму на 22 июля: переменная облачность и тепло до +32
22 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в западных и южных районах сохранится и чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха днем до +28°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем до +31°.
В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°; днем 29…31°.
Температура морской воды в Феодосии 24°, Алуште 24°, Ялте 25°, в Севастополе 24°, Евпатории 21° и Черноморском 21°.
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ИСТОЧНИК KP.RU