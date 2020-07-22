Погода в Крыму на 22 июля: переменная облачность и тепло до +32

22 Июль 2020 2020-07-22T06:01:30+03:00

В Симферополе температура воздуха до + 32°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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22 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в западных и южных районах сохранится и чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха днем до +28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем до +31°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°; днем 29…31°.

Температура морской воды в Феодосии 24°, Алуште 24°, Ялте 25°, в Севастополе 24°, Евпатории 21° и Черноморском 21°.

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ИСТОЧНИК KP.RU