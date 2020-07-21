Почему вода в Черном море стала холоднее, рассказали синоптики

21 Июль 2020 2020-07-21T16:24:01+03:00

В выходные дни температура воды на западном побережье Крыма показала 18-20 градусов. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

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В минувшие выходные дни температура воды в Черном море на западном побережье Крыма составила 18-20 градусов. Похолодание отметили жители и гости полуострова, но синоптики поспешили успокоить – во всем виноват северо-восточный ветер.

- На западном побережье происходил сгон верхних слоев воды, поэтому оно было немного прохладнее, - сообщила КП-Крым замначальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

Сейчас температура Черного моря на западе составляет 21 градус – Евпатория и Черноморском.

На ЮБК и в восточном Крыму без изменений: температура воды 24-25 градусов.

Самое прогретое сейчас Азовское море и Керченский пролив – 25 и 24 градуса соответственно.

В Ялте – 25 градусов, в Алуште, Феодосии и Севастополе вода прогрелась до 24 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU