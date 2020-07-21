В Симферополе и Севастополе 22 июля частично отключат электричество

21 Июль 2020 2020-07-21T17:11:19+03:00

Электричество пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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22 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время пропадет свет, потому что энергетики ведут идет ремонт электрооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Хмельницкого, 11,11/6,13/3,16,18/5;

ул. Генерала Попова, 5, 7;

бульв. Франко, 6, 6а, 19;

ул. Шполянская, 1

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 13.00

Село Терновка: ул. Балаклавская, 44, 23, 29-А, 45

с 8.00 до 16.00

с. Оборонное: ул. Бассейная, 12, 1-9, 23; шос. Ялтинское, 86

с 8.00 до 17.00

Проспект Октябрьской Революции, 25-39(нечет)

село Орлиное: ул. Высоцкого, 2, 6-10, 14, 20, 24, 1-29; ул. Гаспринского Исмаила, 2, 6-10, 14; ул. Тенистая, 41-а, 33-35, 43-51, 55, 59; ул. Молодежная, 26-А; ул. Амет-Хана Султана, 2-34, 1-27.

с 7.30 до 16.00

поселок Осипенко: ул. Ветеранов 1-7(нечет), пер. Виноградаря 2-А,2-4(чет),8-10(чет), 1-3 (нечет), ул. Сухий 1, ул. Землянского 17, Тракторный стан 1 отд.

село Орловка: СТ Чайка-3,ТСН СТ Кача, ТСН Чайка-1,ОК СТ «Дерзкий», ул. Качинское шоссе 38 (ООО «Два Лео»).

с 7.00 до 16.00

село Резервное, село Гончарное, село Орлиное: пер. Шоссейный 2, 3, ул. КСП «Красный Октябрь» 918, 421,433.

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ИСТОЧНИК KP.RU