Дожди кончились: Синоптики рассказали о погоде в Крыму до конца недели
Начиная с 22 июля и до конца рабочей недели жителей и гостей Крыма ждет ясная погода. Ночные температуры воздуха составят 15-20 градусов, днем столбик термометра покажет 28-33 градуса.
- С 22 июля у нас прекращаются дожди, начинаются антициклональный характер погоды. Ожидаем сухие солнечные дни. Для отдыха жителей и гостей полуострова все благоприятно, - сообщила КП-Крым замначальника гидрометцентра РК Вероника Шенгелай.
Напомним, прошедший ночью ливень размыл дороги и затопил половину Бахчисарая. Так, подтопленными оказались частные домовладения в районе улицы Речная. Власти города заверяют горожан, что с последствиями стихии разберутся до вечера.
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ИСТОЧНИК KP.RU