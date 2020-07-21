Дожди кончились: Синоптики рассказали о погоде в Крыму до конца недели

21 Июль 2020 2020-07-21T16:48:39+03:00

С завтрашнего дня осадки на полуострове прекращаются. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

С завтрашнего дня осадки на полуострове прекращаются

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Начиная с 22 июля и до конца рабочей недели жителей и гостей Крыма ждет ясная погода. Ночные температуры воздуха составят 15-20 градусов, днем столбик термометра покажет 28-33 градуса.

- С 22 июля у нас прекращаются дожди, начинаются антициклональный характер погоды. Ожидаем сухие солнечные дни. Для отдыха жителей и гостей полуострова все благоприятно, - сообщила КП-Крым замначальника гидрометцентра РК Вероника Шенгелай.

Напомним, прошедший ночью ливень размыл дороги и затопил половину Бахчисарая. Так, подтопленными оказались частные домовладения в районе улицы Речная. Власти города заверяют горожан, что с последствиями стихии разберутся до вечера.

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ИСТОЧНИК KP.RU