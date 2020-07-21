2020-07-21T16:43:52+03:00
Общество

Общительные сотрудники горсовета Ялты подхватили коронавирус

Ранее сообщалось о восьми членах администрации, заболевшими covid-19
Никита ПОЛЬКО
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О новых больных Имгрунт сообщил в своем видеообращении. Фото: пресс-служба администрации Ялты.О новых больных Имгрунт сообщил в своем видеообращении. Фото: пресс-служба администрации Ялты.
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Глава администрации Ялты Иван Имгрунт сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в рядах местных чиновников. Диагноз COVID-19 подтвержден у двоих сотрудников городского совета Ялты.

Как сообщалось, еще 13 июля ковидом заболел один сотрудников администрации Ялты. Затем этот диагноз подтвердился еще у 7 членов администрации.

- На сегодняшний день заболели восемь сотрудников администрации - это у кого подтвержден диагноз. Подтвердился диагноз у двух депутатов городского совета, кто активно общался с людьми, - заявил 21 июля глава Ялты во время своего видеообращения по ситуации с коронавирусом в городе.

Однако Имгрунт не стал признавать эпидобстановку в курортной столице критичной. Он заверил, что ситуация находится под контролем и курортный сезон Ялта сможет обеспечить.

Напомним, что на 21 июля 2020 года в Крыму зарегистрировано 994 случая коронавируса. С выздоровлением из больниц выписаны 734 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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