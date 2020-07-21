Лобовое столкновение в Крыму: погибли два человека

21 Июль 2020 2020-07-21T17:08:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красногвардейском районе Крыма около поселка Октябрьское произошло ДТП – столкнулись Lada Priora и микроавтобус Volkswagen.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, инцидент произошел днем 21 июля около 14-ти часов. По предварительным данным, водитель Lada Priora ехал со стороны Симферополя в Джанкой. Он пошел на обгон и не справился с управлением и врезался в микроавтобус, который двигался по своей полосе в противоположном направлении.

Водитель и пассажир легкового авто погибли, а водитель и пассажир Volkswagen травмированы.

На месте аварии работают сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU