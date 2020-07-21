Лобовое столкновение в Крыму: погибли два человека
В Красногвардейском районе Крыма около поселка Октябрьское произошло ДТП – столкнулись Lada Priora и микроавтобус Volkswagen.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, инцидент произошел днем 21 июля около 14-ти часов. По предварительным данным, водитель Lada Priora ехал со стороны Симферополя в Джанкой. Он пошел на обгон и не справился с управлением и врезался в микроавтобус, который двигался по своей полосе в противоположном направлении.
Водитель и пассажир легкового авто погибли, а водитель и пассажир Volkswagen травмированы.
На месте аварии работают сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU