О развитии экотуризма в Крыму говорили на конференции в Алуште
Развитие экотуризма в Крыму обсудили эксперты и участники конференции в Алуште. Так, во время лекции по экологии поднимались темы грамотного привлечение инвестиций в курортную сферу, правильного внедрения новых технологий, чтобы уменьшить нагрузку на окружающую среду, переработки отходов предприятий и многие другие.
Сделать Крым «зеленым» можно путем внедрения раздельного сбора мусора, считает бизнесмен, владелец сети отелей Александр Лебедев.
- В идеале – использовать мусор как полезное сырье, даже как строительный материал, - отмечает Лебедев, слова которого приводит Крымская газета.
В Крыму также хотят попробовать развить экологический туризм.
- Одна из основных целей – заставить крымчан задуматься об экологии. Также обязательно будем говорить о развитии экотуризма, - рассказала вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико и добавила, что в России эта идея не получила должной реализации, а запросы только растут.
Власти Крыма, по ее словам, планируют разработку регионального законопроекта, в котором пропишут критерии экологического отеля. А тем, кто будет приобретать этот статус, будут иметь поддержку.
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ИСТОЧНИК KP.RU