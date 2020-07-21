В четырех парках Симферополя появятся посты с охраной
На территории четырех парков Симферополя появятся посты охраны. Об этом сообщил директор парков Виталий Ратковский.
- Металлические будки охраны уже привезены в места дислокации, в ближайшие дни их установят в подходящих для этого зонах, – цитирует Ратковского пресс-служба администрации Симферополя.
Посты охраны появятся в парках Гагарина, Шевченко, Детском и парке имени Тренева. Директор уточнил, что охрана парков будет пресекать вандализм - разрушение памятников, скамеек, деревьев. Также будет увеличено количество камер видеонаблюдения. Нарушителей передадут полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU