В Ростове местной жительнице хирурги вылечили инфаркт через прокол в руке

21 Июль 2020 2020-07-21T21:14:20+03:00

Операцию делали без наркоза, вся процедура проходила на глазах у женщины

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Жительнице из Ростова провели операцию на сердце через маленький прокол в руке. Пациентка была в сознании, за всей процедурой наблюдала собственными глазами.

В один из июльских выходных Наталья Бочарова с мужем закручивала банки с огурцами. Неожиданно женщина почувствовала тяжесть в груди, ее сменило сильное жжение, которое с каждым мгновением становилось сильнее. Обеспокоенные родственники вызвали бригаду скорой помощи.

Приехавшие медработники сделали кардиограмму. Диагноз – инфаркт, нужно срочно в больницу. Там Наталью сразу положили на операционный стол. Врачи предупредили: вся процедура пройдет без наркоза, больная будет в сознании. Дальше – небольшой прокол в руке, через него в артерию ввели специальный катетер.

Так врачи добрались до сердца пациентки. Вся операция транслировалась на экран. Больной показывали и объясняли, какие артерии сузились и что с ними делать.

На второй день после операции пациентка из Ростова уже могла ходить.

- Меня восхищают прежде сего люди, которые это внедрили в Ростове, и делают. У них золотые руки, - делится женщина с КП-Ростов и добавляет, что удивлена возможностью делать такие операции через маленький прокол в руке.

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ИСТОЧНИК KP.RU