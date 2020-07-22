В МДЦ «Артек» открыли регистрацию на 9 смену
В международном детском центре «Артек» сократили длительность смен до 14 дней. Помимо этого началась регистрация на дополнительную 9 смену.
Период пребывания детей в лагере на 9 смене – с 8 по 21 августа. Последний день регистрации – 27 июля 00.00, сообщили в пресс-службе министерства науки, образования и молодежи Крыма.
С более подробной информацией о регистрации можно ознакомиться на официальном портале МДЦ «Артек».
Напомним, решение сократить количество дней в смене и ввести дополнительную приняли по просьбе главы региона Сергея Аксенова. К нему власти Крыма пришли из-за желания дать большему количеству детей оздоровиться и отдохнуть у моря.
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ИСТОЧНИК KP.RU