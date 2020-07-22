2020-07-22T10:22:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Заболевших коронавирусом в Крыму стало больше тысячи

За последние сутки ковид подтвердился у 18-ти человек
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Крыму за сутки новую коронавирусную инфекцию подтвердили у 18-ти человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции. 3 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 - при скрининге здоровых лиц, - написал Аксенов.

С начала пандемии общее количество заболевших в Крыму превысило тысячу человек.

64 случая завезены из-за границы, 106 – из других субъектов РФ и по контакту с ними, 722 – при обращении за медпомощью и по контакту с лабораторно подтвержденными результатами, 102 заболевших – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Скончались в Крыму от коронавируса 13 человек, выписано 757 пациентов, 23 из них – за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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